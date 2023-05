“Tramonti al Belvedere”: dal 4 al 25 giugno gli imperdibili concerti della rassegna musicale sulla Terrazza Leuciana

San Leucio di Caserta (CE). Organizzata da La Genovese Management in collaborazione con l’APS Pro Loco Real Sito di San Leucio, il 4 giugno prenderà il via la rassegna musicale “Tramonti al Belvedere”.

In un’atmosfera suggestiva data dal fascino della location d’eccezione, la Terrazza antistante il Belvedere di San Leucio, un’esperienza d’ascolto imperdibile – intorno alle ore 21 – si accompagnerà ai tramonti di tutte le domeniche di giugno.

«La peculiarità della rassegna – svela in anteprima Genovese – è quella di immergere l’ascoltatore in questa versione quasi del tutto acustica, dove la bellezza sarà la vera protagonista accompagnata dalla musica»

Il programma prevede:

4 giugno – il concerto del pianista Alessandro Crescenzo, direttore d’orchestra del festival Bianca D’Aponte, affiancato dalla suadente voce calda di Roberta Andreozzi.

Per il Maestro diverse le collaborazioni in Rai e con artisti del calibro di Renato Zero, Gigi D’Alessio, Mariella Nava, Bungaro, Simona Molinari e tanti altri.

11 giugno – Da un omaggio a Sonny Rollins alle più belle hits in versione jazz fusion Gianni D’Argenzio, sax, e Augusto Ausanio, chitarre , in “Sunset Vibes”.

18 giugno – concerto del pianista Francesco Oliviero « il compositore vanta innumerevoli collaborazioni – sottolinea Genovese – ricordiamo quelle di Sanremo con Orietta Berti, ma anche con il regista Pupi Avati, con Gianpaolo Gentile per la colonna sonora di “Per una sporca stella” e senza dimenticare NCCP – Noa.

E poi con l’indimenticabile Fausto Mesolella».

25 giugno – Ritornata a Caserta dopo l’ultimo lavoro discografico registrato in Inghilterra dove è stata protagonista nei migliori jazz club; anima soul dalle sfumature jazz, sarà la voce di Linda Andresano ad allietare i presenti alla rassegna musicale nel corso della serata conclusiva.

Al suo fianco, seduto al pianoforte, il polistrumentista Lello Petrarca, rinomato pianista jazz, dalle molteplici sfumature e accenti che riesce a miscelare alle sonorità mediterranee.

«A questo punto – l’invito di Gianni Genovese – non ci resta che essere coccolati dalla musica».