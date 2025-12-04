Caserta si veste a festa a Natale

La città di Caserta si prepara ad accogliere il Natale con un ricco e suggestivo cartellone di eventi, frutto dell’iniziativa della Camera di Commercio. L’obiettivo è chiaro: illuminare la piazza centrale, scaldare i cuori con la musica e, soprattutto, coinvolgere famiglie e bambini in un’atmosfera unica, grazie a un programma che spazia dai cori gospel agli spettacoli che rievocano il più autentico spirito natalizio.

Le celebrazioni prenderanno il via ufficialmente il 6 Dicembre, quando alle ore 18:00 in Piazza Dante si terrà la cerimonia di accensione dell’albero di Natale, l’emblema luminoso che darà il via ufficiale alle festività. Due giorni dopo, l’8 Dicembre, sempre alle ore 18:00 in Piazza Dante, l’atmosfera si farà calda e vibrante grazie al concerto Gospel Times, che emozionerà il pubblico con un coinvolgente repertorio natalizio.

La vera novità, pensata per incantare i più piccoli, è l’apertura straordinaria dei Giardini della Flora. Questo spazio, trasformato in un suggestivo “Bosco Incantato”, offrirà una magica passeggiata illuminata e attraversata da soavi musiche di sottofondo, creando un’atmosfera fiabesca. Le famiglie potranno visitarlo in diverse giornate: il 12, 13 e 14 Dicembre, e poi ininterrottamente dal 19 al 23 Dicembre, con orario continuato dalle 18:00 alle 22:00.

L’eccellenza musicale e l’eleganza storica si incontrano invece nel Primo Cortile della Reggia di Caserta, che ospiterà appuntamenti di altissimo livello. Il 19 e il 22 Dicembre, alle ore 20:00, l’atmosfera si farà intima e raccolta con il suggestivo Concerto a lume di candela, un’esibizione che proporrà canzoni classiche natalizie e le più suggestive colonne sonore in una cornice mozzafiato. Un inatteso e affascinante contrasto attende il pubblico il 21 Dicembre alle 19:30, con un concerto che vedrà l’arpa dialogare con le sonorità rock/pop e l’elettronica, proponendo un’originale reinterpretazione di brani di iconici gruppi musicali.

Il cartellone natalizio di Caserta si conferma così un mosaico di appuntamenti che spaziano dalla tradizione all’innovazione, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere la magia delle feste, valorizzando i luoghi storici e garantendo intrattenimento di qualità per tutte le età.