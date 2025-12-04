Le città invisibili prendono vita per l’inclusione sociale.

Al teatro Don Orione di Ercolano vanno in scena Le Città Invisibili per l’inclusione sociale un progetto di solidarietà per allievi con disabilità cognitiva.

Il progetto di solidarietà “Orme”, promosso dai giovani volontari dell’associazione Don Orione Sport nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà e finanziato dall’Agenzia Nazionale per la Gioventù, presenta venerdì 5 dicembre 2025lalle ore 20:00 presso il Teatro Don Orione di Ercolano il suo evento finale: uno spettacolo teatrale ispirato a “Le città invisibili” di Italo Calvino. L’appuntamento è per venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 20:00 presso il Teatro Don Orione.

Lo spettacolo, frutto di un intenso percorso di crescita e inclusione, metterà in scena alcune delle città calviniane più evocative, Zobeide, Ersilia, Eufemia, Leonia ed Eutropia, trasformando il palcoscenico in un viaggio emotivo e riflessivo sul tema della diversità e dell’appartenenza.

Un Impegno Ventennale per l’Inclusione Da circa vent’anni, l’associazione Don Orione Sport si distingue sul territorio, grazie alla costante presenza del Centro Don Orione di Ercolano, per la promozione di progetti socio-educativi e sportivi volti all’inclusione sociale delle persone in situazione di svantaggio.

Il progetto “Orme”, realizzato grazie a una profonda sinergia tra le risorse del Centro Don Orione e i giovani coinvolti, si inserisce in questa tradizione, offrendo a circa 20 giovani volontari l’opportunità di sviluppare un’idea, implementarla e acquisire nuove competenze spendibili nel loro futuro professionale e nella vita quotidiana.

Lo spettacolo vedrà in scena circa 30 allievi, persone con disabilità cognitiva, offrendo una potente testimonianza di inclusione attraverso l’arte. Il percorso teatrale ha visto anche la collaborazione di una classe della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Torre del Greco.