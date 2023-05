Troppi furti a Carinaro, situazione critica

Carinaro – Situazione allarmante nella città di Carinaro (CE), provincia di Caserta, dove si sono registrati troppi episodi di furto nell’ ultimo mese ben 10. Tra i punti presi di mira dai criminali alcune abitazioni ed anche la scuola che si trova lungo la via Manzoni è stata oggetto di raid vandalico e furto con scasso.

Una situazione critica che vede impegnate anche le forze dell’ordine ed anche parte della amministrazione comunale. A tal proposito il Sindaco di Carinaro su questa incresciosa situazione ha rilasciato qualche dichiarazione che si va a riportare “Una situazione che richiede un’allerta maggiore. Ho già chiesto al Commissariato di Aversa che al Comando dei Carabinieri di Marcianise una maggiore presenza di uomini in divisa sul nostro comune ,confido nell’ottimo lavoro che i rispettivi comandi fanno quotidianamente per alzare l’attenzione su Carinaro ,ormai presa da assalto da bande dì microcriminalità. Non posso che essere solidale con i cittadini carinaresi – aggiunge il primo cittadino – che a giusta ragione chiedono una maggiore sicurezza. Da parte nostra abbiamo realizzato un sistema di videosorveglianza con quasi 40 telecamere dislocate sul territorio, realizzate con i fondi della Ministero dell’Interno, sfruttando fino all’ultimo centesimo (avendo avuto nel 2022 autorizzazione a spendere anche le economie della prima gara) per la videosorveglianza del territorio. Inoltre più volte abbiamo interloquito con il Viminale per avere nuove risorse per installare nuove telecamere affinché si possa arrivare a coprire l’intero territorio cittadino”.