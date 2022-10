” Uomini del Sud visti da vicino”. Fiore Marro presenta il suo nuovo capolavoro

Caserta. Tutto pronto per la presentazione ufficiale dell’ ultimo libro del giornalista-scrittore Fiore Marro dal titolo ” Uomini del Sud visti da vicino” Edito da Vincenzo Tramontano . L’ evento si svolgerà Venerdì 7 Ottobre 2022 a partire dalle ore 17 presso la sala convegni di Belvederenews sita in Via Imposimato n.12 Maddaloni. Ad affiancare Fiore Marro ci sarà la Dirigente scolastica del Liceo Manzoni Adele Vairo, già Assessore al Comune di Caserta , che ha curato la prefazione del libro . L’evento sarà moderato dalla giornalista Giovanna Paolino.

Fiore Marro, Presidente dei Comitati Due Sicilie , ritorna a parlare del Sud e delle sue eccellenze contemporanee , spesso approcciate nei rapporti sociali e professionali . Ne esce un quadro di profondo amore per la sua terra nel quale si intrecciano la passione infinita per la scrittura, lo slancio non celato per il giornalismo , la competenza lucida del ” fare cronaca”.

Gli uomini e le donne del sud di Fiore Marro sono testimoni e segnali del territorio e rappresentano per l’ autore il messaggio raccolto per dare luce necessaria alla rinascita della cultura dei popoli meridionali . Tra ricordo e memoria il testo rappresenta un veicolo di speranza verso il futuro con una dedica implicita ai giovani che saranno adulti consapevoli e responsabili del domani .