Valigia sospetta in via Ferrarecce: paura fra i residenti

Caserta. In questo momento , in via Ferrarecce all’ incrocio con via Amato, e’ in atto un’operazione di sopralluogo da parte dei Carabinieri chiamati sul posto dai residenti e alcuni commercianti della zona.

Nel mirino una valigia sospetta lasciata ai margini della strada. I militari hanno provveduto a chiudere al traffico la strada per verificare il contenuto della valigia.

Ansia e preoccupazione tra i residenti. Si attende L’ arrivo dei Vigili del Fuoco . Vi terremo informati su eventuali sviluppi.