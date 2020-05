Vergognoso. Vandalizzata auto di un dipendente dell’ospedale

I dipendenti dell’ospedale di Maddaloni al danno aggiungono anche la beffa. Prima dell’arrivo di De Luca, avvenuto circa 10 giorni fa, era stato chiesto a tutti i dipendenti di lasciare le auto fuori per la manutenzione dell’area antistante, la ridefinizione degli stalli ed altri accorgimenti.

Un infermiere, smontando stamane dal turno di notte, ha trovato un’amara sorpresa. Il vetro della sua autovettura è stato rotto, non si sa se per semplice atto vandalico o ancor peggio per un tentativo di furto mal riuscito. Come dicevano in apertura, il personale dell’ospedale parcheggia dove trova e dove riesce, spesso dopo aver fatto anche più di un giro dell’isolato. Senza poter utilizzare il parcheggio che, tra le altre cose, è quasi vuoto. Il motivo è incomprensibile. Oltre a dover lavorare in una situazione non proprio serena, devono anche fare i conti con questi problemi che potrebbero essere tranquillamente evitati.

Oggi, a distanza di dieci giorni, i dipendenti non possono ancora entrare nel parcheggio con ingresso da via Libertà. Oltre a doversi anticipare per cercare un posto auto, operazione non semplice vista la posizione dell’ospedale in un punto nevralgico e molto trafficato, sono vittime anche di danni che nessuno gli pagherà. Finito il lockdown, gli “eroi” tanto acclamati sui social sono ritornati ad essere degli invisibili sotto tutti i punti di vista.

Non c’è che dire: sta andando tutto bene !