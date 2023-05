Al CE GUSTo Streat Food Festival ,i Bottarte Tharumbo’ si esibiscono in memoria di Aurelio Vernile

Caserta. Grande successo del” CE GUSTo Streat Food Festival” che si è svolto in Villetta Giaquinto , organizzato dall’ Associazione Zero zero live di Armando Rispoli e Tommaso Zottoli.

Molto commovente è stata la serata di Sabato 29 Aprile ,giorno in cui ,con l’ evento denominato ” sotto la luna ,serata di Musica Popolare, in ricordo di Aurelio Vernile” si sono esibiti sul palco vari gruppi di Musica Popolare fra i quali i Bottarte Tharumbo’ capitanati dal leader e vocalista Francesco Iodice Barzetti che hanno letteralmente incantato il pubblico presente. Quella che hanno suonato i Bottarte Tharumbo’ è stata musica etnica e popolare dalle sonorita’ mediterranee suggestive e ritmi afro/napoletani capace di coinvolgere tutta l’audience che ha partecipato con grande entusiasmo e danze etno/popolari; in pratica una grande esibizione quella dei Bottarte Tharumbo con: Francesco Iodice Barzetti Voce, Angelo Ciaramella fisarmonica, Mario Roggiero chitarre e voce, Paolo Palmieri Basso elettrico, John Jones percussioni, Carmine Iodice strumenti a cornice e Raffaele Piccirillo alla botte.

La serata si è chiusa con un momento di grande emozione e commozione con la consegna della targa commemorativa a Nadia Vernile, in ricordo del fratello e artista Aurelio Vernile venuto a mancare inaspettatamente meno di un anno fa .