La fiaccola olimpica è in Italia

Si è svolta stamattina la cerimonia di consegna della Fiaccola olimpica per le prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il passaggio del testimone tra Italia e Grecia è avvenuto allo stadio Panathinaiko e all’evento erano presenti il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il suo omologo greco Isidoros Kouvelos, il presidente della fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò ed i sindaci di Milano e Cortina, rispettivamente Beppe Sala e Gianluca Lorenzi.

La fiaccola alle 17 di questo pomeriggio sarà ufficialmente a Roma e alle 18 sarà consegnata nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale domani provvederà all’accensione del braciere celebrativo della staffetta della torcia olimpica. Il viaggio della fiaccola inizierà poi dal 6 dicembre e in 63 giorni percorrerà 12 mila Kilometri, attraversando tutte le Regioni italiane per finire poi a Milano il 6 febbraio e dare avvio alla cerimonia di apertura.