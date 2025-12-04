Elicottero precipita a Lanzada

E’ accaduto stamattina, in zona Le Prese presso Lanzada: un elicottero che trasportava alcuni operai, che lavoravano per risolvere i danni di una frana occorsa a metà novembre, ha urtato una parte di roccia o un ramo – non è ancora chiaro a riguardo – e ha iniziato a volteggiare su se stesso precipitando poi al suolo.

Solo grazie all’ampia esperienza del pilota è stato possibile evitare un accaduto di gran lunga peggiore. Ad ogni modo dei quattro passeggeri uno ha riportato ferite lievi, altri due hanno riportato traumi un po’ più seri mentre un altro passeggero è purtroppo deceduto nonostante la corsa in ospedale.