Allarme bomba via Ferrarecce aggiornamenti

Caserta. Ritornata la quiete in via Ferrarecce dove un’ora fa si era temuto il peggio in seguito al rinvenimento di una valigia abbandonata ai margini della strada.

Residenti e commercianti avevano allertato i Carabinieri temendo che in realtà’ la misteriosa valigia nascondesse un pacco bomba.

Niente di tutto questo. In realtà’ nella valigia sono stati ritrovati abiti da donna. Forse uno scherzo, o forse il gesto di qualche incivile abituato ad abbandonare per strada quello che non gli serve.

Dopo essere stata chiusa per gli accertamenti da parte dei Carabinieri. Adesso via Ferrarecce e’ riaperta al transito delle auto e dei pedoni