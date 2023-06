ANCORA CHIUSO IL PARCHEGGIO POLLIO, PARTE DELLA MINORANZA SUL PIEDE DI GUERRA

CASERTA. L’assessore Casale nel corso di un’audizione in Commissione tenutasi ai primi di Maggio, aveva garantito la riapertura entro la fine dello stesso mese del parcheggio, ma ad oggi ancora nulla.

Tutto ciò si ripercuote sul traffico cittadino e sul turismo con aggravio per i commercianti.

Gli esponenti della minoranza hanno più volte sollecitato la definizione della questione relativa all’assenza di parcheggi in città,ma l’amministrazione appare sorda e soprattutto senza progetti.

Per fortuna il TAR ha rigettato la richiesta del Comune di chiudere il parcheggio Carlo di Borbone, concedendo così un po’ di respiro agli utenti.

È intollerabile che nel pieno dell’ondata turistica in città, non si riesca a fornire una soluzione. Occorre accelerare,concludono i consiglieri del gruppo Zinzi per Caserta.