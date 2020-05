Antonietta D’Albenzio: ” il centro di accoglienza di via Mondo non è un centro medico”

Caserta. ” Il nostro è un centro di accoglienza per Clochard e per tutti quelli senza un tetto.- Con queste parole Antonietta D’albenzio- ,Presidente dell’ associazione L’ Angelo degli Ultimi, inizia a parlare della casa di accoglienza ” Casa del Sorriso di Don Giorgio Quici” sita in Via Mattei ,angolo via Mondo a Caserta.

All’ associazione di Antonietta D’Albenzio, molto conosciuta in città per essere sempre stata al fianco dei più’ deboli ,da un po’ di tempo con una Delibera di Giunta il Comune di Caserta ha affidato in gestione la casa di accoglienza di via Mondo . Antonietta, insieme ad altri volontari dell’ associazione ,si è sempre presa cura di tutto ciò’ che riguarda l’ igiene e l’ organizzazione della struttura che in poco tempo è diventata accogliente e calorosa proprio come una casa. Provate a chiedere come si trova a Francesco C. ,Il 40enne afflitto da Epilessia che, da sabato 9 maggio, è stato trasferito dallo sgabuzzino di via Falcone, dove viveva da due settimane, alla casa di accoglienza di via Mondo.

Antonietta pero’ nella giornata odierna ha contattato la nostra redazione per esporre quella che è diventata una sua preoccupazione : “ Ho ricevuto – ha dichiarato – l’ ennesima richiesta di accoglienza presso la struttura di un uomo affetto da Patologie. Sono dispiaciuta – continua- anche perchè , come in questo caso , si tratta di persone che in qualche modo abbiamo avuto già modo di conoscere. Andrea è un uomo di Casagiove che ha una serie di problemi di salute, è stato operato al cuore e sottoposto a tre bypass oltre ad avere seri problemi di alcolismo. La Casa del Sorriso di Don Giorgio Quici non è una struttura medica e non ha i mezzi economici ,ne tantomeno quelli strutturali, adatti per prendersi cura sotto l’ aspetto Sanitario di persone che soffrono di patologie, come puo’ essere proprio Andrea. Mi chiedo ma dove sono i servizi sociali ? perchè L’ Ospedale non ha contattato, in questo caso, direttamente l’ ufficio delle Politiche Sociali di Casagiove?. La mia – conclude Antonietta D’ Albenzio- non è una polemica ma solo preoccupazione . In Via Mondo non siamo attrezzati e non possiamo ospitare persone malate ma solo ed esclusivamente Clochard e senza tetto ai quali garantiamo ,fra tante difficoltà ,sempre un pasto caldo , un letto un sorriso e tanto calore.