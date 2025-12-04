Celebrazioni per Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco

Anche quest’anno i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta hanno celebrato la loro Patrona, Santa Barbara, con una novità introdotta a livello nazionale.

La Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale ha infatti istituito la Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stabilendo il 27 febbraio di ogni anno come giornata ufficiale di celebrazione. A partire dal 2026, dunque, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco avrà l’opportunità di ricordare per la prima volta questa importante ricorrenza in tutte le Direzioni Regionali, nei Comandi Provinciali d’Italia e presso le sedi centrali.

Alla luce di tali disposizioni, la tradizionale celebrazione dedicata alla Santa Patrona assume, già da quest’anno, una connotazione esclusivamente religiosa, distinguendosi dalla nuova commemorazione civile del 27 febbraio.

Nella giornata odierna, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta ha onorato la ricorrenza religiosa con una cerimonia articolata in due momenti.

Nella prima parte, svoltasi presso la sede del Comando in via Falcone, alla presenza del Vicario del Prefetto, Dott. Biagio del Prete, e del Comandante Provinciale, Dott.ssa Arch. Maria Angelina D’Agostino, è stata deposta una corona di alloro presso il monumento ai Caduti, rendendo omaggio ai vigili del fuoco che hanno perso la vita in servizio.

La celebrazione è poi proseguita presso il Duomo di Caserta, dove si è tenuta la solenne funzione religiosa, alla presenza del personale del Corpo e delle autorità civili e militari del territorio.

La commemorazione ha rappresentato un significativo momento di raccoglimento, unità e tradizione, evidenziando il profondo legame tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la sua storia e i valori che quotidianamente guidano l’operato delle donne e degli uomini in servizio a tutela della collettività.