Finissage mostra “Fili di sortilegio Elsa Morante e i corredi dell’anima”

Riceviamo e pubblichiamo.

Si e’ conclusa il 28 Novembre la Mostra di Arte Contemporanea “Fili di Sortilegio_ Elsa Morante e i corredi dell’anima” Inaugurata lo scorso 8 Novembre presso il Complesso Monumentale dell’Ex Carcere Borbonico del Borgo di Montefusco (Av). Un evento che ha riscontrato approvazione e numerosi consensi da parte di un pubblico vasto ed eterogeneo, e soprattutto proveniente da varie parti non solo della Regione Campania, ma anche delle regioni limitrofe. Un accostamento unico, che ha parlato al cuore, all’anima, evocando antichi saperi e saggezze dello spirito. Un progetto che ha preso vita grazie alla partecipazione al bando Piano della Pianificazione Culturale 2025 – L.R. 7/2003 che ha permesso all’Associazione Culturale “Connessioni Creative” di concretizzare un evento dedicato alla scrittrice Elsa Morante in occasione della celebrazione dei quarant’anni dalla scomparsa di una delle piu’ importanti narratrici del dopoguerra italiano, avvenuta proprio il 25 novembre del 1985. Non un caso che l’Associazione Connessioni Creative, in partenariato con il Comune di Montefusco, abbia voluto fortemente celebrare la scrittrice italiana, cogliendo l’occasione data dai parametri del bando, che contemplava, tra le altre, la possibilita’ di celebrare il quarantesimo anniversario della morte della Morante. Un sentito ringraziamento in primis al Sindaco del Comune di Montefusco, Salvatore Santangelo e all’Amministrazione Comunale, alla Pro-Loco di Montefusco e a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’idea progettuale.