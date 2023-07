ARIENZO SUMMER VILLAGE 2023: IN PROGRAMMA DUE NUOVI CONCERTI. RICO FEMIANO E NANCY COPPOLA SARANNO IN PIAZZA SABATO 15 E LUNEDÌ 17 LUGLIO

“Arienzo Summer Village 2023”, al via i prossimi appuntamenti di fine e inizio settimana: in

programma due concerti, sabato 15 e lunedì 17 luglio. Pronti ad esibirsi Rico Femiano e

Nancy Coppola, rispettivamente in località Costa, per la “Sagra della Fresella e

dell’Anguria”, dalle ore 20.30, e in Piazza Crescenzo Guida – Via Roma, dalle ore 21.30, per

la chiusura dei festeggiamenti dedicati alla Madonna del Carmine. I due artisti, che hanno

all’attivo una ricca discografia, noti soprattutto nel panorama partenopeo, regaleranno al

pubblico della kermesse estiva due serate di canzoni del loro ampio repertorio. Gli spettatori

potranno assistere gratuitamente agli eventi. Attesa l’usuale affluenza, che ha visto le strade

del Comune popolarsi di migliaia di persone già nelle scorse settimane, in occasione degli

spettacoli inseriti nel calendario ufficiale e riservati, in egual misura, alla musica e alla

comicità. Altre date si susseguiranno fino al 9 settembre, con il ritorno degli artisti di strada,

nuovi ospiti e un grande nome della house music, atteso per il 29 luglio in Piazza Lettieri.

Proseguirà, inoltre, l’attività di animazione per bambini presso il Parco Vigliotti, prevista fino

alla riapertura delle scuole. “Arienzo Village continua a confermarci il suo successo, con una

massiccia presenza sul territorio, che ci gratifica, come Amministrazione, in termini di

risposta al grande impegno profuso per la sua realizzazione – ha dichiarato il sindaco

Giuseppe Guida. Ci sono ancora diversi eventi, fissati anche nel mese di agosto, con la

volontà di essere un punto di riferimento per i cittadini che non hanno programmato la

partenza estiva e per i turisti presenti nelle nostre zone. L’appuntamento, intanto, è per

questo weekend, in cui la kermesse si unisce alle tradizioni locali creando un mix

imperdibile. Voglio ringraziare la Pro Loco e il Comitato della Festa per la Madonna del

Carmine per la proficua collaborazione ”.