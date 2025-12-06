6 dicembre le femministe in piazza per la prima volta.

Il 6 dicembre 1975 segna una delle date più significative nella storia dei diritti delle donne in Italia. Quel giorno, nella capitale, a Roma, migliaia di donne provenienti da ogni parte del Paese parteciparono alla prima manifestazione nazionale del movimento femminista, dando vita a un corteo destinato a lasciare un segno profondo nel dibattito pubblico.

L’iniziativa si svolse in un clima sociale carico di tensioni e trasformazioni. Da pochi mesi era entrata in vigore la riforma del diritto di famiglia, mentre ancora viva era l’eco del referendum che nel 1974 aveva confermato la legge sul divorzio. A questi segnali di cambiamento si contrapponeva però un Paese ancora segnato da una forte cultura patriarcale, messa tragicamente in luce dal Massacro del Circeo, avvenuto solo pochi mesi prima e divenuto uno dei casi simbolo della violenza contro le donne.

Una manifestazione che cambiò il linguaggio pubblico

Il corteo attraversò le vie del centro di Roma portando in strada parole d’ordine che fino ad allora erano rimaste ai margini della discussione politica: denuncia della violenza di genere, richiesta di parità salariale, rivendicazione dei diritti sessuali e riproduttivi, tutela dell’autonomia femminile.

Per la prima volta, un numero così elevato di donne si presentava unito e compatto per chiedere un cambiamento radicale. Non si trattò di una manifestazione episodica, ma di un momento di svolta. Le immagini di Piazza del Popolo e delle vie limitrofe gremite contribuirono a portare per la prima volta sotto i riflettori temi tradizionalmente relegati al privato.

Il contesto politico e sociale

Negli anni Settanta, il movimento femminista stava già prendendo forma attraverso collettivi, gruppi di autocoscienza e iniziative locali. Tuttavia, mancava ancora una dimensione nazionale in grado di dare voce unitaria alle rivendicazioni. Il 6 dicembre 1975 colmò questo vuoto, trasformando una pluralità di esperienze in una forza collettiva.

La manifestazione, organizzata da diverse realtà femministe e sostenuta da associazioni e gruppi informali, attirò anche l’attenzione dei media, che dedicarono ampio spazio al fenomeno. Non senza resistenze: in molti ambienti politici e culturali, le richieste delle donne erano ancora considerate radicali o marginali.

L’eredità di quel giorno

Nei mesi successivi, la mobilitazione femminile continuò a crescere. La discussione pubblica iniziò a includere temi fino ad allora ignorati o minimizzati, mentre nel mondo politico aumentava la pressione per introdurre nuove tutele. La manifestazione del 6 dicembre contribuì così a creare il terreno per le battaglie che avrebbero portato, negli anni seguenti, all’approvazione di leggi fondamentali per la condizione femminile.

Oggi, a quasi mezzo secolo di distanza, quella giornata viene ricordata come il primo vero banco di prova del movimento femminista italiano. Il punto d’origine di una presa di parola collettiva che avrebbe influenzato non solo il panorama politico, ma anche la cultura e la società.

Un simbolo ancora attuale

Rileggere oggi il significato del 6 dicembre 1975 significa riconoscere il coraggio di migliaia di donne che scelsero di esporsi in un Paese ancora lontano dalla parità. Quelle voci, riunite in un’unica piazza, hanno contribuito a cambiare il linguaggio, la consapevolezza e la percezione pubblica dei diritti femminili.

Un ricordo che non appartiene soltanto alla storia del femminismo, ma alla storia civile dell’Italia intera.