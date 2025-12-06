Donna vola giù dal terzo piano.

Maddaloni – Una tragedia ha sconvolto la città delle due torri in questo fine settimana che apre le festività natalizie.

Intorno alle ore 13.00, come ci hanno riportato testimoni sul posto, sono giunti in via Padre Pio, traversa di via Napoli, arteria nevralgica della città, i carabinieri della locale stazione e un’ambulanza.

Una donna, C.P., poco più che cinquantenne, è volata giù dal quarto piano schiantandosi al suolo. Per lei non ci sarebbero speranze.

La salma è stata sequestrata ed è stato disposto l’esame autoptico.

Una tragedia incommentabile, che mentre scriviamo non ha ancora una spiegazione. Lascia il marito e tre figli.