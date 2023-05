Caos cartelle esattoriali al consiglio Comunale

Una svolta per il 30% dei contribuenti casertani, così la definisce il consigliere comunale Pasquale Napoletano che in prima commissione e in consiglio comunale si era scontrato con l’amministrazione refrattaria all’adesione.

L’approvazione dei due emendamenti è il segnale che i parlamentari hanno raccolto le istanze che erano arrivate dai gruppi consiliari di riferimento consentendo la rottamazione di tutte le cartelle emesse tra il primo gennaio 2000 e il 30 giugno 2022.

“Un esempio di filiera istituzionale che funziona anche se promossa dai banchi di opposizione – sostiene il consigliere di Fratelli d’Italia che lancia l’allarme sui tempi stretti – Con l’approvazione del Senato ora tocca all’amministrazione chiarire cosa intende fare in merito per favorire l’adesione dei casertani. È solo una questione di volontà politica ed esorto il primo cittadino a non nascondersi. Sono già decine i contribuenti che si sono recati personalmente o che hanno contattato la Publiservizi ma al momento le risposte sono state negative.

Esorto l’assessora Martino a lavorare celermente per adempiere alle richieste del legislatore che ha rimesso ai Comuni le attuazioni pratiche dei provvedimenti e già nelle prossime ore chiederò una convocazione urgente in prima commissione per capire come stanno le cose visto che non siamo mai riusciti ad avere dati precisi sulla gestione delle imposte comunali”.