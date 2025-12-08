Cronaca

Due escursionisti muoiono dopo un volo di trenta metri nei boschi

Di Salvatore De Pascale

Due uomini hanno perso la vita nei boschi di Enemonzo, in provincia di Udine, precipitando per decine di metri durante una passeggiata in una zona difficile.

 

 

 

La dinamica dell’incidente

I due escursionisti camminavano in un tratto particolarmente ripido quando sarebbero scivolati, finendo oltre una parete rocciosa alta circa trenta metri. L’impatto si è rivelato immediatamente fatale. L’episodio è avvenuto nelle vicinanze del campo volo della zona, punto di riferimento per molte attività all’aperto. Le prime ricostruzioni indicano una caduta improvvisa, favorita dalle condizioni del terreno.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Vigili del fuoco, elisoccorso, guardia di finanza e carabinieri sono arrivati rapidamente sul posto. Le squadre hanno lavorato per raggiungere i corpi e per definire la posizione esatta dell’incidente.
Gli operatori hanno poi avviato le verifiche necessarie per ricostruire ogni fase della tragedia e chiarire le cause della scivolata.

Le vittime

Secondo le prime informazioni, le persone decedute sarebbero due uomini: uno residente a Udine e l’altro proveniente da Portogruaro, nel Veneziano. I due avevano deciso di trascorrere alcune ore nei boschi alla ricerca di vischio, tradizione particolarmente diffusa nel periodo invernale. La passeggiata si è però trasformata in una tragedia improvvisa e irreparabile.

 

(Foto ANSA)