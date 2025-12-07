Ritrovata la ragazzina di 16 anni scomparsa da tre giorni. Non era sola.

La ragazzina di 16 anni scomparsa nel nulla da Portici in provincia di Napoli dopo la scuola è stata ritrovata dai Carabinieri.

La ragazzina era scomparsa dal 2 dicembre quando dopo la scuola non era rientrata nella casa famiglia dove era ospite.

«Siamo felicissimi del suo ritrovamento» ha dichiarato l’avvocato Giovanni Micera, che assiste la madre della sedicenne che era sparita da Portici, sottolineando però che «restano i dubbi su come la ragazza sia riuscita ad allontanarsi in piena tranquillità, nonostante i molteplici alert che avevamo lanciato’. ha replicato il legale.