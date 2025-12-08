Il Sindaco ribatte su Forza Italia.

All’anima della trasparenza.

Il manifesto-proclama di Forza Italia è stato pubblicato esattamente mentre parlavo con la Commissaria di quel Partito, indicandole le modalità dell’incontro con me sulla situazione politica attuale (a tutti nota).

L’ho invitata ripetutamente: ha accampato (devo dire) impegni familiari (sfido a smentire).

Invece, ora improvvisamente i miei inviti istituzionali al confronto sono subdole trattative e addirittura sarei io a non fissare un incontro.

Io sto provando ad evitare un commissariamento che sarebbe disastroso per la Città e responsabilmente sto cercando di ascoltare tutti (ma la pazienza ha un limite).

Se Forza Italia è interessata al dialogo sulla Città noi ci siamo, come con qualunque altro soggetto politico.

Se F.I. deve prendere spunto per boutade del genere ne facciamo a meno.

Ha istanze di qualsiasi sorta? Le porti in discussione, le ponga come condizione ineludibile se davvero ci crede, altrimenti mi sembra solo propaganda di bassa lega.

In ogni caso ho invitato la commissaria per mercoledì alle 16,00.

L’invito resta valido. Garantisco che la stanza sarà pienamente illuminata ( nessuna penombra); inoltre la commissaria potrà farsi accompagnare da chi vuole per il massimo della trasparenza e della pubblicità.