Continuano i tentativi per risolvere la crisi.

Forza Italia Marcianise ha necessità di fare alcune precisazioni rispetto alla confusa, inestricabile crisi politica ed amministrativa in città. Ciò a beneficio innanzitutto dei nostri elettori e, più in generale, di tutti i cittadini.

Il sindaco Antonio Trombetta ci ha convocati per non meglio precisate consultazioni: siamo in attesa di conoscere il giorno dell’incontro. Intendiamo però precisare fin d’ora che ogni iniziativa di tal tipo si deve svolgere alla luce del sole e non nella penombra delle stanze (al Comune e fuori) come sta avvenendo: non consentiamo a nessuno di inserirci nelle trattative parallele e subdole che si stanno tenendo in questi giorni nelle abitazioni e nelle segreterie di quei politici che hanno costituito un pericoloso grumo di potere a Marcianise.

Per tal ragione, invitiamo il sindaco a convocarci pubblicamente, precisando i termini della sua azione e spiegando alla città che cosa davvero sta avvenendo. Non siamo un numero nel suo pallottoliere, restiamo coerenti e fermi nel giudicare negativamente l’azione di questa amministrazione. Il sindaco avvii una discontinuità netta con il passato, azzerando non solo la giunta ma anche tutte le altre deleghe distribuite in modo clientelare. Avvii inoltre l’azzeramento con rotazione di tutta la dirigenza comunale, predisponendo tutti gli atti necessari – obbligatori per legge – che consentano una vera azione anti-corruzione nelle viscere dell’ente. Sono questi i temi veri su cui confrontarci.

Con noi potrà esclusivamente intavolare una discussione politica, con il solo scopo di provare a risollevare la città dal baratro in cui l’hanno fatta precipitare lui e i suoi sodali. Non abbiamo bisogno di cadreghe e lui lo sa bene: gliel’ha peraltro detto ripetutamente in consiglio comunale il nostro consigliere Giuseppe Tartaglione.

Restiamo in attesa della formale convocazione pubblica da parte del sindaco, ribadendo che la nostra azione politica non è negoziabile. Auspichiamo ancora una volta un suo radicale cambio di passo, indispensabile per iniziare una fase completamente nuova a favore di Marcianise.