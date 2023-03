Case popolari con Verande abusive a Maddaloni, oltre 350 residenti a rischio

Maddaloni Molti inquilini ,residenti in alloggi popolari, sono finiti sotto la lente di ingrandimento in seguito ad alcune indagini che hanno come priorità la lotta all’abusivismo. In seguito ad alcune verifiche infatti si è rilevato che alcuni manufatti sono letteralmente abusivi come verande, tettoie, chiusure parziali di balconi e coperture.

Chi non si adegua, tra i circa 350 destinatari, rischia, la revoca dell’assegnazione e l’avvio delle procedure di rilascio dell’abitazione oltre che una segnalazione all’autorità giudiziaria, a tutela del pubblico interesse, obbligatoria per legge.