Caserta . 178 anni di Polizia di Stato : la manifestazione in Piazza Prefettura

Caserta. Si e’ tenuta stamattina , martedì 12 Aprile, in Piazza Prefettura la cerimonia celebrativa del 170° Anniversario della Polizia di Stato.

Si e’ registrata una massiccia presenza di persone a testimonianza del forte legame della città con gli agenti di polizia, uomini e donne, che mettono a rischio la propria vita per garantire sicurezza e serenità alla collettività.

Assente per motivi di salute il Sindaco Carlo Marino il quale ha lasciato le proprie impressioni tramite un post diffuso ok rete :

Ringrazio il Questore di Caserta,dott. Antonino Messineo – ha dichiarato -per aver pensato di realizzare la bellissima festa della polizia dinanzi al Palazzo Acquaviva coinvolgendo la città.

Sono sempre più convinto che le nostre forze dell’ordine meritano tutta la collaborazione e il sostegno dalle Istituzioni, lavorando a diverse soluzioni per il bene dei cittadini.

Questo è il momento di valorizzare al meglio l’importanza del nostro corpo di Polizia e Caserta è pronta a fare la sua parte.