Caserta, tutto pronto per il torneo internazionale di Tennis

Caserta – Nonostante la pioggia, è ormai completato l’allestimento del piccolo villaggio sportivo all’interno del circolo del tennis di via Laviano a Caserta che, dalla mattinata di domenica, ospiterà la edizione numero 34 per quel che concerne gli “Internazionali Femminili di Tennis Città di Caserta – con il Trofeo Cogepa” con montepremi finale da 60.000 dollari che si concluderà con la finale la mattina dell’11 giugno per quel che concerne la kermesse.

La giornata iniziale della manifestazione, il 4 giugno, è nel cartellone di quelle organizzate dal comitato provinciale del Coni per la festa dello sport che si terrà a Caserta domenica prossima e dalle 9 del mattino, sui courts del circolo, le prime tenniste scenderanno in campo per contendersi un posto nel tabellone principale. Il circolo organizzatore ha comunicato che ha concesso la wild card per il tabellone finale alla giovane tennista casertana, la tennista Antonia Aragosa, mentre per il tabellone delle qualificazioni, la wild card è stata concessa a Federica Sacco, si aspettano le indicazioni delle altre wild card concesse per completare i tabelloni.

Il nome di Federica Sacco unitamente a quelli delle altre tenniste iscritte nel tabellone delle qualificazioni, sarà inserito nell’urna e poi sorteggiato alle 18 di sabato sera dal supervisor dell’Itf Guido Pezzella per determinare gli accoppiamenti e quindi l’ordine dei match da disputare. Con Guido Pezzella collaboreranno durante il torneo l’ITF Chief of Officials Fabio Buccolini, gli ITF Chair Umpire Giuseppe Iacobucci, Federica Simongini e Giuseppe Solarino, i FITP Chair Umpire Gerardo Avallone e Gennaro De Carmine. Direttori di gara saranno Antonio Bertamino, Domenico Bove, Benito Mario Tricarico. L’assistenza alle giocatrici e gli spostamenti delle medesime, con le auto fornite della Concessionaria Toyota Funari sono garantiti dello staff dei collaboratori del circolo casertano che garantisce l’assistenza medica e fisioterapica alle tenniste presenti agli internazionali. Il torneo casertano è uno dei sei “sessantamila” che si svolgerà in Italia, gli altri sono previsti a Roma (Circolo Canottieri Tevere ed all’Antico tiro al Volo), Grado, Brescia e Cordenons.

Gli incontri del tabellone delle qualificazioni del singolare che si concluderanno il 6 giugno. Poi si proseguirà con gli incontri dei tabelloni del main draw e del doppio, quindi i quarti di finale. Le semifinali del singolare e la finale del doppio si svolgeranno sabato 10 giugno e la finale del singolare nella mattinata di domenica 11 giugno concluderà la manifestazione.

Parallelamente agli incontri sono previste varie iniziative, fra le quali il sorteggio del tabellone principale lunedì 5 giugno alle 18 presso la sede della concessionaria auto Toyota Funari; la serata di degustazione di prodotti tipici casertani con il contributo dei soci, riservata alle atlete, ai soci ed ai loro ospiti, con la collaborazione di Coldiretti e Parco Regionale del Matese il 7 giugno e venerdì 9 giugno presso il Novotel la serata di gala.

I premi per le finaliste sono realizzati dal designer Mario Basile. A seguito dell’alluvione in Emilia Romagna, durante tutta la settimana della manifestazione, verrà effettuata, a cura dei soci del Tennis Club Caserta, una raccolta fondi per l’acquisto di materiali utili e necessari nella gestione dell’emergenza