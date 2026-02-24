Caso di scabbia all’asilo nido, il punto delle istituzioni

All’indomani del caso di scabbia verificatosi all’asilo nido del plesso Marinielli di via Puoti a Santa Maria a Vico, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’ente gestore del servizio, ha immediatamente attivato le procedure prescritte dal distretto sanitario di Maddaloni che ha certificato il caso.



«Abbiamo tempestivamente attivato, in accordo con l’Asl – Distretto Sanitario 13 – e col dirigente dott. Borruso, che sta seguendo la vicenda in prima persona, tutte le procedure previste dalla normativa vigente e dalle linee guida sanitarie», hanno spiegato il primo cittadino Andrea Pirozzi e l’assessore Veronica Biondo.



L’intervento, spiegano gli amministratori, è stato avviato sin dalle prime ore successive all’accertamento del caso, seguendo i protocolli stabiliti per situazioni di questo tipo e trasmettendo alle famiglie dei bambini frequentati l’asilo tutte le direttive e i protocolli da seguire indicati dall’ASL.



L’Amministrazione comunale sta infatti collaborando attivamente con il gestore dell’asilo nido, mettendo in campo interventi di pulizia e sanificazione straordinaria degli ambienti interessati, nel pieno rispetto dei protocolli igienico-sanitari. A tal proposito, spiegano, un primo intervento di sanificazione è già stato effettuato al fine di garantire condizioni di massima sicurezza per i bambini e per il personale.



Il Sindaco ha inoltre rivolto un invito ai genitori a mantenere la calma ed evitare allarmismi, invitando inoltre a mantenere comportamenti improntati alla normale prudenza igienica e di fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali provenienti dall’Asl, evitando così il proliferarsi di informazioni non verificate.



Sulle condizioni del bambino affetto da scabbia, gli amministratori hanno dichiarato: «Siamo in costante contatto con la famiglia del bambino per seguire gli sviluppi clinici della vicenda. Il bambino sta bene, non presenta sintomi gravi ed è già sotto terapia per la cura della malattia».



L’Amministrazione comunale infine assicura che continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo un contatto diretto e continuo con le autorità sanitarie competenti. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire la massima attenzione alla tutela della salute pubblica, salvaguardando al tempo stesso la serenità delle famiglie e dei bambini del nido.