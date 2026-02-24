Trovato il corpo dell’uomo lanciatosi nel Volturno

E’ stato ritrovato questa mattina, verso le ore 12:00, il corpo dell’uomo di 75 anni che si lanciò la sera del 17 Febbraio nel fiume Volturno dal ponte Romano, sito nel comune di Capua. I Vigili del Fuoco del Comando di Caserta, coadiuvati dal nucleo T.A.S. (Topografia applicata al Soccorso) dal nucleo regionale Droni e dai sommozzatori del Comando di Napoli, hanno trovato il corpo più a valle, nel comune di Santa Maria la fossa, incastrato tra gli arbusti lungo il margine del fiume. Il corpo è stato quindi recuperato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.