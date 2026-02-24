Cerimonia di consegna del basco di specialità alla Scuola di Commissariato di Maddaloni

Si è recentemente svolta, presso la Scuola di Commissariato dell’Esercito, la cerimonia di consegna del basco di specialità ai Volontari in Ferma Iniziale (VFI) appartenenti al 2° blocco 2025.

I giovani militari hanno concluso con successo l’iter formativo specialistico, conseguendo le qualifiche di Addetto al Vettovagliamento e Addetto ai Mezzi Mobili Campali, figure fondamentali per il sostegno logistico e la funzionalità delle unità operative dell’Esercito Italiano.

A presiedere la cerimonia è stato il Comandante della Scuola, Brigadier Generale Sandro Corradi, che ha simbolicamente consegnato il basco con il fregio del Corpo di Commissariato ai primi classificati di ciascun corso, in rappresentanza di tutti i neo-specializzati.

L’evento ha segnato il culmine di un intenso percorso addestrativo, preparatorio all’impiego operativo dei VFI nei Reparti di destinazione finale. L’importanza della giornata è stata arricchita dalla presenza del Presidente della Sezione Provinciale di Caserta dell’Associazione Nazionale Commissariato Militare (ANACOMI), Brigadier Generale Giuseppe Ianniello, e da una significativa partecipazione dei familiari dei Volontari, che hanno condiviso l’emozione e l’orgoglio per il traguardo raggiunto.

Il Comandante della Scuola, nel suo intervento, ha espresso parole di elogio per l’impegno e la dedizione dimostrati dai VFI durante il periodo di formazione, augurando loro una carriera ricca di soddisfazioni al servizio del Paese.

La Scuola di Commissariato, che opera alle dipendenze del Comando Logistico dell’Esercito per il tramite del Comando Commissariato, garantisce la preparazione tecnica per le varie specialità del Corpo di Commissariato e per le unità specialistiche della Difesa e dei Corpi Armati dello Stato.