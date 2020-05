CERRETO (FDI) “ Licenziamenti Jabil illegali , il comportamento della multinazionale è intollerabile”

Abbiamo appreso che nella notte le trattative tra Jabil e governo si sarebbero nuovamente interrotte, causa la ferma volontà da parte della multinazionale americana di procedere ai 190 licenziamenti nonostante l’obbligo in periodo di pandemia di attuare tali provvedimenti fino a settembre. . A tal proposito il commissario provinciale di FDI Marco Cerreto dichiara : “ Il Ministro Catalfo non deve abbandonare i lavoratori di Marcianise e pretendere direttamente con i vertici della multinazionale di prorogare la cassa integrazione come previsto dal decreto rilancio che rendono di fatto gli annunciati licenziamenti illegittimi ed illegali , questo provvedimento non è un semplice palliativo ma potrebbe concorrere con il dovuto rispetto dei tempi ad una ricollocazione dei lavoratori . La proprietà non può far finta di nulla e deve avviare una ricognizione seria con un indotto che in Campania esiste. Sappiamo che esistono una serie di aziende interessate e disponibili, i lavoratori della Jabil possiedono competenza e professionalità nel campo dell’elettronica di alto livello , questa strada va percorsa fino in fondo, il governo faccia la sua parte e faccia comprendere alla Jabil che qui siamo in Italia e non in Cina , 200 famiglie non possono essere abbandonate, visto il contesto sociale già gravissimo che stiamo vivendo “.