Domenica Delle Palme 2022: riapertura straordinaria del Macrico al pubblico

Di Rosaria Karol

Caserta.Domenica 10 Aprile 2022: un giorno importante per i cittadini casertani, ai quali il vescovo Pietro Lagnese ha dato la possibilità di conoscere e visitare il grandissimo patrimonio verde situato nella città di caserta, cioè il Macrico.

Parliamo di quest’area verde come una zona di proprietà della Curia presa in affitto dallo stato e originariamente adibita a un centro di manutenzione dei carri armati con il compito di fornire mobilità militare a livello nazionale, in seguito la zona fu dismessa e tornò di proprietà della Chiesa. Si tratta di un grosso parco non edificabile, esclusa la possibilità di un ripristino dei volumi già edificati dai militari e cioè uffici e capannoni, di dimensioni pari a 30 ettari che la Chiesa, nonostante le diverse proposte avanzate, non ha mai voluto cedere. Dopo diversi anni, nel giorno della Domenica Delle Palme, il Vescovo ha deciso di dare la possibilità ai cittadini di rendersi conto di quanto questa zona sia maestosa a livello di dimensioni e di bellezza con la speranza che al più presto possa essere utilizzata e che le venga data l’importanza che merita di avere