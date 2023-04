Due gli appuntamenti per ascoltare le chitarre jazz di Paolo Loveri e Pietro Condorelli

Dopo oltre 10 anni dalla pubblicazione del lavoro discografico edito in Belgio Paolo Loveri trio featuring Pietro Condorelli “3+1” il duo di chitarre jazz Loveri-Condorelli torna in scena per un paio di appuntamenti in zona.

Il programma sarà costituito da composizioni originali di Condorelli e Loveri tratte citato lavoro discografico, nonché sulla musica che rappresenta l’enorme “corpus” dello sviluppo dell’esperienza musicale afroamericana. Il tutto in un concerto “riflessivo e raccolto”.

Due gli appuntamenti:

domenica 30 aprile, in occasione dell’International Jazz Day a Sant’Agata de’ Goti presso le Antiche Cantine Mustilli dove al concerto seguirà una Jam Session con i numerosi musicisti che hanno già aderito

https://www.facebook.com/events/220976253872929

e poi ancora giovedì 4 maggio presso il Piccolo Teatro Cts di Caserta

https://www.facebook.com/events/1088427575259159/

Paolo Loveri – Pietro Condorelli “Guitar duo”Avendo maturato un’esperienza ultradecennale, questo duo si configura come una delle realtà più longeve e significative del panorama jazzistico europeo.

Tratti salienti del duo sono da ricercarsi nella capacità dei musicisti di improvvisare costantemente assecondando una forma di interplay non comune, basata sull’ascolto reciproco nell’atto improvvisativo.

Indipendentemente quindi dal tipo di composizione affrontata, l’esecuzione avviene sempre in un clima di relax nel quale il dispiegarsi melodico degli eventi è il naturale divenire della traccia fornita dal compositore.

Tutto si svolge all’insegna dell’estemporaneità in cui il fattore emozionale determina pesantemente il mood, l’atmosfera che carica di segnali positivi l’esperienza dell’ascoltatore e da esso si traduce in un feedback retroattivo che coinvolgendo musicisti ed audience crea la “magia” del rituale concertistico.

Il programma basato su composizioni originali di Condorelli e Loveri tratte soprattutto dal CD edito in Belgio Paolo Loveri trio featuring Pietro Condorelli “3+1”, nonché sulla musica che rappresenta l’enorme “corpus” dello sviluppo dell’esperienza musicale afroamericana.