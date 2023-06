Esclusiva di BelvedereNews

Qualche giorno fa durante le piogge torrenziali che hanno colpito la provincia di Caserta una giovane donna è stata vittima di un gravissimo incidente nel corso del quale avrebbe potuto perdere la vita.

L’educatrice, di origini milanesi M.S, è rimasta diverse ore bloccata nella sua auto mentre percorreva un sottopasso a Maddaloni.

L’auto è purtroppo rimasta impantanata e se non fosse stato per il finestrino per metà ancora aperto da cui è riuscita a liberarsi la giovane donna sarebbe rimasta bloccata all’interno dell’auto che pochi minuti dopo è praticamente stata sommersa dall’acqua.