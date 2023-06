Forum dei giovani di Caserta approva la mozione targata Valentina Russo

Lunedì scorso, 29 Maggio, il Forum Giovani di Caserta – grazie all’iniziativa patrocinata dalla consigliera comunale di Caserta Valentina Russo, ha fatto si che venisse approvata la mozione per la formazione di corsi per arbitri ed ufficiali di campo Federazione Italiana Pallacanestro.

L’iniziativa prevede la collaborazione del Presidente CIA – Comitato Italiano Arbitri della Federazione Italiana Pallacanestro – dott. Ludovico Palmieri.

Oggetto della mozione: formare gratuitamente ragazzi e ragazze di 13 anni per la formazione di arbitro, e dall’età di 14 anni per la figura dell’Ufficiale di Campo.

I risvolti dell’approvazione della succitata mozione potranno avere notevoli risvolti se si considera che l’attività agonistica svolge una notevole importanza nella vita di ragazzi in via di formazione.

Notori, difatti, sono i benefici fisici, psicologici e sociali, ormai comprovati da più studi scientifici.

Nondimeno restano ancora tanti i bambini e ragazzi che praticano livelli insufficienti di attività sportive.

In considerazione di ciò , la suddetta mozione, permetterà degli incentivi notevoli se si considera che i corsi saranno totalmente gratuiti, avranno una valenza per quanto riguarda i crediti scolastici per chi frequenta le scuole superiori di secondo grado, il diritto a possedere una tessera( dai 18 anni in su) valida per assistere a tutte le gare di pallacanestro su tutto il territorio nazionale, dalla serie A ai campionati inferiori.

Ed infine, ma non meno importante, è previsto un compenso di natura economica in forma di gettone di presenza e rimborso spese kilometrico per le partite arbitrate.

Parimenti, senza alcun costo da sostenere saranno la divisa e tutto il materiale occorrente alla pratica ed al supporto formativo.

L’iniziativa personale portata avanti dalla consigliera Valentina Russo è il un tassello di rilevante importanza nell’ambito dei progetti di politica giovanile del territorio casertano, il primo di una lunga serie in divenire .