” Grazie di tutto piccolo Principe”. Casapulla dà l’ ultimo saluto ad Antonio Pinto

Casapulla-“Grazie di tutto piccolo principe” è la dedica che gli amici e i familiari di Antonio hanno lasciato su uno striscione all’entrata della chiesa.

Ad accogliere tutte le persone che questa mattina hanno affollato il tempio di San Luca Evangelista di Casapulla per dare l’ultimo saluto ad Antonio sono stati palloncini bianchi, fiori e striscioni accompagnati da frasi d’amore, ricordi e foto.

Non sono mancate le dediche sui social e i messaggi di addio di tutte le persone che si sono strette attorno al terribile dolore della famiglia.

“Vola alto ragazzo”, “Corri corri anima bella, brilla nel cielo come hai fatto sulla terra, sarai la stella più bella di quest’universo, lì ci saranno la luna e il sole ad accoglierti e ad amarti come hanno fatto mamma e papà, ciao fratellino mio ti amo di bene, ti lascio il mio abbraccio in un arrivederci. Un giorno torneremo a stringerci ciao Antó”, queste sono solo alcune delle parole che decine di amici gli hanno dedicato.