Green insieme per una città sostenibile: sabato l’evento conclusivo

Maddaloni – Sabato 24 giugno presso la sala Iorio della Biblioteca Comunale di Maddaloni, si terrà l’evento conclusivo del progetto Erasmus Plus dal titolo “GREEN insieme per una città sostenibile”. L’evento rappresenta un’importante tappa di un percorso che ha coinvolto diverse realtà nazionali nella promozione di una città più verde e sostenibile.

Il progetto Erasmus Plus “GREEN insieme per una città sostenibile”, che è stato organizzato dall’Associazione Perlatecnica ETS con il patrocinio del Comune di Maddaloni ed il supporto del Dipartimento di ingegneria industriale dell’Università di Trento, della Fondazione Bruno Kessler di Trento, del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università Degli Studi di Napoli Federico II, dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università Degli Studi del Sannio, dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università Degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e dal Prof. Mauro Serpelloni del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione dell’Università Degli Studi di Brescia, ha visto la partecipazione attiva di studenti, e rappresentanti delle istituzioni provenienti dalla Campania, da Brescia e dal Trentino Aldo Adige.

Attraverso una serie di attività educative, seminari e scambi culturali, il progetto ha mirato a sensibilizzare la comunità sull’importanza della sostenibilità ambientale e a promuovere pratiche ecosostenibili all’interno del contesto urbano.

Durante l’evento conclusivo, che inizierà alle 10.00 e sarà aperto al pubblico, i partecipanti avranno l’opportunità di presentare i risultati ottenuti durante il percorso del progetto, condividere le esperienze e discutere le migliori pratiche implementate nel corso delle attività. Saranno esposte anche alcune soluzioni innovative per l’efficienza energetica e idee per la riduzione dell’impatto ambientale nella città.

Inoltre, l’evento vedrà la partecipazione del Sindaco di Maddaloni, Dott. Andrea De Filippo, che interverrà per sottolineare l’importanza dell’iniziativa e per riconoscere gli sforzi congiunti compiuti da tutti i partecipanti al progetto. Sarà un’occasione unica per ascoltare le prospettive delle istituzioni locali e per evidenziare l’impegno dell’amministrazione comunale nella promozione di una città più verde e sostenibile.

“GREEN insieme per una città sostenibile” rappresenta un esempio tangibile di collaborazione e di impegno per l’ambiente. I risultati raggiunti in questo progetto dimostrano come sia possibile creare una comunità consapevole e attiva, in grado di affrontare le sfide legate alla sostenibilità e di costruire un futuro migliore per le generazioni future.

Vi invitiamo a partecipare all’evento e ad unirvi a noi per celebrare i successi di questo progetto ambizioso e inspiratore. Sarà un’occasione per condividere idee, conoscenze ed esperienze, e per contribuire a rendere la nostra città un luogo più sostenibile e piacevole da vivere.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sul progetto “GREEN insieme per una città sostenibile”, si prega di scrivere al seguente indirizzo email: green@perlatecnica.it.