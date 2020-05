I Podisti normanni si ritrovano con una“sfida virtuale” sulle strade di Aversa

Aversa – CE 17 maggio 2020

Rimasti lontani dalla passione che li accomuna “la corsa” gli oltre centocinquanta podisti che vestono la canotta con i colori bianco e verde capitanato da Giovanni Belluomo si sono inventati un torneo virtuale per rinvigorire lo spirito di atleta e per tenersi pronti non appena sarà possibile rivedersi nuovamente insieme per gareggiare nelle vie delle città d’Italia. Allora… ecco l’idea della Podistica Normanna. I podisti della squadra di Aversa vestiti con la stessa maglia si sono divisi in cinque gruppi prendendo i nomi più disparati che mettono allegria. Semplice è la regola ma efficiente per sfidarsi in cinque appuntamenti di buon mattino nelle vie della Città sulla distanza dei dieci chilometri di corsa “solitaria” su un percorso scelto e nel rispetto delle norme del momento. Al termine della distanza, ciascun atleta posterà il proprio tempo impiegato per stilare un ordine di arrivo generale e individuale, la posizione assegnerà anche i punti per il proprio gruppo. Dopo i cinque incontri sarà stilata la classifica generale che determinerà la premiazione con premi a sorpresa. L’inizio del torneo è partito Domenica 17 maggio, il presidente Belluomo fa sapere: . Giusto anche ricordare che il Team di Aversa località provincia di Caserta organizza la “Dieci Miglia Normanna” quest’anno annullata dal calendario nazionale di corsa su strada a causa del Covid – 19, appuntamento già fissato per il 2021.