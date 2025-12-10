Latitante si mimetizza nel Presepe: arrestato

Galatone( Lecce).

Ieri mattina, martedì 9 Dicembre, il Primo Cittadino, Flavio Filoni, passando dinanzi al Presepe, realizzato con statue a grandezza naturale, di Piazza Crocifisso, ha notato una figura che interagiva davvero con le Statue di terracotta.

Avvicinandosi, ha scoperto che si trattava di un uomo in evidente difficoltà, convinto che quella capanna fosse casa sua e deciso a non andarsene.

Il Sindaco ha così richiesto l’intervento della Polizia Locale.

L’uomo, un 38enne originario del Ghana, sarebbe arrivato a piedi da Galatina e aveva trovato nel presepe un riparo improvvisato.

Dopo un primo spostamento nel vicino santuario, gli Agenti sono riusciti ad accompagnarlo al Commissariato di Nardò per l’identificazione, da cui è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Bologna, con una pena di 9 mesi e 15 giorni, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Il “finto Pastorello” è stato così trasferito nella casa circondariale di Lecce per scontare la pena.