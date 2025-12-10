Conad, carabinieri arrestano due ladri

A Cellole (CE), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 34enne e un 37enne di origine georgiana, entrambi domiciliati a Napoli in piazza Garibaldi e già noti alle Forze dell’Ordine.

I due, poco prima dell’intervento dei militari, avevano asportato dal supermercato Conad del luogo alcune bottiglie di alcolici e generi alimentari, dandosi alla fuga. La pattuglia, immediatamente intervenuta, è riuscita a rintracciarli e bloccarli, recuperando l’intera refurtiva poi restituita al legittimo proprietario.

Gli arrestati sono stati condotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.