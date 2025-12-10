COMUNICATO STAMPA
EUROFESTA: L’EUROPA CANTA A BUSTO ARSIZIO
Un evento firmato Associazione Morise APS
L’Associazione Morise APS, attraverso il socio Antonio Sannino, porta a Busto Arsizio un appuntamento internazionale unico nel suo genere: Eurofesta, lo show che sabato 13 dicembre 2025 riunirà all’E-Work Arena dodici artisti che hanno preso parte – e in alcuni casi vinto – il celebre Eurovision Song Contest.
L’obiettivo dell’iniziativa è proporre un nuovo format di intrattenimento post-pandemico, capace di offrire esperienze ad ampio respiro internazionale, rispondendo alla crescente richiesta del pubblico per eventi innovativi e fuori dagli schemi tradizionali.
La prevendita conferma un forte interesse, con circa duemila biglietti disponibili e pacchetti “meet & greet” quasi esauriti. Il pubblico atteso arriverà da tutta Europa – e oltre – grazie anche all’assenza, quest’anno, del pre-party eurovisivo spagnolo.
Sul palco saliranno protagonisti della storia recente dell’Eurovision, tra cui JJ (vincitore dell’ultima edizione), Emmelie de Forest (vincitrice 2013), Sunstroke Project, Keiino, insieme ad altri artisti internazionali. La conduzione sarà affidata a Senhit, volto ormai iconico dell’Eurovision per San Marino.
Il progetto, sostenuto dal dialogo istituzionale svolto da Antonio Sannino, ha ottenuto il pieno appoggio dell’amministrazione comunale. Gli organizzatori guardano già al futuro, considerando questa come un’“edizione zero” e aprendo interlocuzioni con l’EBU per sviluppare ulteriori iniziative collegate al mondo Eurovision.
L’Associazione Morise APS annuncia inoltre la volontà di portare Eurofesta anche in Campania nelle prossime edizioni, con l’obiettivo di rendere il format un punto di riferimento per il pubblico italiano ed europeo.
Informazioni utili
📍 E-Work Arena, Busto Arsizio
📅 Sabato 13 dicembre 2025 – ore 20.00
🎟️ Biglietti disponibili su Ticketmaster, Vivaticket e Ticketone (35–55 €). Vendita anche in cassa il giorno dell’evento.
