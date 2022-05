Il Convitto Nazionale “Giordano Bruno” aderisce al Carnevale maddalonese

Maddaloni- Manca esattamente un mese alla VII edizione del Carnevale maddalonese, una manifestazione che negli anni è cresciuto aggregando diverse realtà sul territorio, favorendo la realizzazione di un programma fitto e vario che domani sarà ufficialmente presentato in diretta nella trasmissione radiofonica di Lucia Grimaldi, che sarà possibile seguire dal sito di New Radio Network, www.newradionetwork.com e le pagine Facebook e Youtube della storica emittente.

Nella giornata di oggi è stata sancita una nuova importante collaborazione. Questo pomeriggio, il cav. Gioacchino Di Lillo, in rappresentanza del comitato organizzativo della kermesse ha incontrato il rettore del Convitto di maddaloni, dott. Rocco Gervasio e i maestri di musica prof. Luigi Pascarella e prof.ssa Domenica Papa. Il Convitto parteciperà attivamente, in primis con l’Orchestra Junior, ma anche con altre collaborazioni, aprendo il salone per la visita ai camperisti che saranno ospiti del carnevale.

Altre iniziative sono in programma oltre a quanto sopra citato. Maddaloni grazie alla rete che l’associazione APS Carnevale maddalonese sta costruendo sul territorio a vari livelli, avrà, per la prima volta nella sua storia, una 3 giorni di festeggiamenti per il carnevale nel mese di giugno, così come previsto, a causa delle restrizioni covid, dai carnevali d’Italia di cui si fregia di far parte.

Una nuova stagione in tutti i sensi, in cui la città sarà la vera protagonista, con la sua voglia di rinascita, di aggregazione e di condivisione di cui ha tanto bisogno.

Il week- end in cui si svolgerà la manifestazione sarà il primo del mese di giugno, da venerdì 3 con un’anteprima sulla tradizione del carnevale nella sede dell’associazione Germogli nello storico quartieri di Pignatari, per continuare sabato 4 e domenica 5 in città con sfilate di carri, spettacoli cabarettistici e musicali e attrazioni per i più piccoli. Tutto con la direzione artistica del notissimo attore Rosario Toscano.

Altri dettagli li sveleremo domani. Per qualche anteprima potete seguire la trasmissione domani oltre la pagina ufficiale del carnevale :

https://www.facebook.com/carnevaledimaddaloni/?ref=pages_you_manage