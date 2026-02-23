Il Molise che corre tra certificazione, rete e mercati globali Federitaly sostiene lo sviluppo innovativo e sostenibile delle imprese molisane

In un incontro strategico tenutosi a Pozzilli (IS) presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro, è stata tracciata una rotta ambiziosa per il futuro delle eccellenze produttive molisane, puntando su innovazione, tutela dell’autenticità e internazionalizzazione. L’evento, moderato dal giornalista Domenico Letizia, direttore della rivista Consulenti&Imprese, ha segnato il rilancio di una sinergia operativa tra Federitaly e il territorio molisano, con l’obiettivo dichiarato di offrire un supporto reale alle imprese di un polo vitale per l’economia nazionale, trasformando la qualità territoriale in un vantaggio competitivo globale. Durante i lavori è stato presentato ufficialmente il Bando Nazionale Voucher 2026, lo strumento con cui Federitaly sostiene le aziende che scelgono la Certificazione 100% Made in Italy, un modello basato sulla tecnologia Blockchain che non rappresenta solo un marchio di qualità, ma una vera arma di difesa contro l’Italian Sounding e un acceleratore di competitività attraverso tracciabilità, sostenibilità e rilancio dell’export. Tra i temi chiave affrontati, è emerso con forza il valore della rete: per le piccole e medie imprese molisane, l’unione rappresenta l’unica via per l’export, permettendo di condividere competenze, abbattere i costi e presentarsi compatti sui mercati internazionali. L’analisi si è poi estesa agli accordi commerciali globali, come Mercosur e CETA, sottolineando come il mondo chieda autenticità italiana e come sia necessario fornire alle imprese gli strumenti legali e commerciali per rispondere a tale domanda. Pasquale Colitti, Presidente del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro, ha illustrato la visione sulla centralità e lo sviluppo innovativo e sostenibile del polo produttivo locale, mentre Carlo Verdone, Presidente di Federitaly, insieme al Segretario Nazionale Lamberto Scorzino, ha confermato l’impegno costante nella tutela e valorizzazione dell’eccellenza italiana, illustrando i dettagli tecnici della certificazione. Il Presidente Carlo Verdone ha approfondito l’importanza della tracciabilità totale, spiegando come la certificazione di Federitaly utilizzi la tecnologia Blockchain decentralizzata (in collaborazione con partner come la Fondazione Origyn) per rendere ogni dato immodificabile e trasparente, permettendo ai consumatori mondiali di verificare l’origine del prodotto con un semplice QR Code. Questa innovazione digitale è l’unica difesa concreta contro l’Italian Sounding, un fenomeno che sottrae miliardi di euro alle nostre imprese e che può essere contrastato solo garantendo che ogni fase della produzione avvenga realmente in Italia. Anche la politica regionale ha fatto sentire la sua voce attraverso Stefania Passarelli, Consigliere Regionale del Molise, che ha sottolineato l’importanza del legame tra istituzioni e tessuto produttivo, rimarcando il grande lavoro del Consorzio nel promuovere attività di sviluppo. In conclusione, il Molise dimostra di possedere eccellenze straordinarie pronte per il palcoscenico mondiale: la collaborazione tra Federitaly e il Consorzio Isernia-Venafro rappresenta oggi il ponte necessario per portare il vero valore italiano ovunque ci sia richiesta di qualità e competenza.