Gasparri: arrivano le dimissioni

Oramai è ufficiale: il Governo sta affrontando una crisi interna molto forte. Arrivano stesso oggi, in tarda mattinata, le dimissioni di Gasparri dalla carica di capogruppo in Senato. Ieri erano state raccolte le firme per chiederne le dimissioni e la raccolta era partita sempre dai senatori suoi colleghi di partito, in primis Lotito a cui si sono poi aggiunte le firme di Casellati, Sisto, Zangrillo ed altri.

Volano gli stracci, dunque e pare proprio che gli esiti del referendum stiano trascinando giù, come una valanga, una serie di colpi scena che fino a qualche giorno fa sembravano impensabili.

Ma a dare il “la” è stata Marina Berlusconi, che già da diversi mesi chiedeva un cambio netto all’interno del partito. Intanto a Gasparri succederà Stefania Craxi, già presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato: di certo un nome non nuovo agli addetti ai lavori.