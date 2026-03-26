Nimbona a Berlino: inseguendo il sogno azzurro

inseguendo il sogno azzurro

Domenica, sulle strade veloci della Berlin Half Marathon, ci saranno oltre 34mila corridori. Tra loro, nella griglia Élite, anche Elvanie Nimbona, protagonista di una delle storie più interessanti di questa edizione. Per lei non sarà una gara come le altre. A Berlino correrà per la prima volta da cittadina italiana, portando con sé emozione, responsabilità e ambizione. Il suo primato personale, 1h09’00”, la colloca già tra le migliori. Ma il riferimento è ancora più alto: il record italiano di 1h08’27”, detenuto da Nadia Ejjafini e Sofiia Yaremchuk. Un limite non lontano, che a Berlino potrebbe diventare un obiettivo concreto. Il percorso tedesco, Berlino chiama, Nimbona risponde: inseguendo il sogno azzurro, ha spesso favorito grandi prestazioni. Ed è proprio su tracciati come questo che si costruiscono i salti di qualità. Berlino chiama, Nimbona risponde: inseguendo il sogno azzurro in un momento di forma evidente. Nel 2026 ha già conquistato il secondo posto in Coppa Europa per Club ad Albufeira e il secondo posto ai Campionati Italiani di cross a Selinunte, in entrambe le occasioni alle spalle di Nadia Battocletti. Risultati che confermano continuità e crescita. A Berlino, però, il cronometro sarà solo una parte della sfida. Nimbona correrà anche per ciò che rappresenta oggi: l’Italia, la sua famiglia, la squadra che l’ha accolta nel 2018, la Caivano Runners – Mondial Service. In una gara dove i dettagli fanno la differenza, tutto è possibile. E quando lo start darà il via alla corsa, Elvanie non sarà sola.

Dietro di lei ci sono sacrifici e lavoro. Davanti, la possibilità di scrivere una nuova pagina. Berlino è pronta. Ora tocca a lei.