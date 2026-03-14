Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione di Campania in Tour 2026 , il Programma turistico di InfoIrpinia.

Tanto entusiasmo e un bagno di folla, questa mattina, presso il Circolo Della Stampa di Avellino, per la presentazione del nuovo calendario di eventi turistici denominato Campania in Tour. Circa 30 appuntamenti che accompagneranno centinaia di appassionati alla scoperta dell’Irpinia, della Campania e di alcune tra le mete più affascinanti del Sud Italia tra trekking, esperienze culturali, borghi, tradizioni e momenti di convivialità. Un vero e proprio viaggio lungo un anno, pensato per raccontare il territorio attraverso esperienze autentiche e partecipate. L’ Apertura dei lavori è affidata ad Angelita Ciccone che ha introdotto il programma di InfoIrpinia definendolo una vera e propria “esperienza sensoriale” oltre che un viaggio alla scoperta dei tesori nascosti del meridione. Un cartellone denso di contenuti, molto elaborato, che esprime tutta l’abnegazione al lavoro e l’entusiasmo dei soci della affermata realtà associativa irpinia. L’instancabile Presidente Francesco Celli, in apertura del discorso, si rivolge ai presenti con ringraziamenti e saluti. “Abbiamo fatto un po’ il lavoro dei parrucchieri – ha raccontato Celli sorridendo – modellando e definendo il taglio migliore per raccontare il territorio, fino ad arrivare a costruire un programma di oltre trenta appuntamenti”. La nuova Brochure 2026 è nel segno del ricordo di Dario Bavaro. Un lavoro che ha messo insieme tante idee pervenute dall’associazione e dal territorio.

Di seguito il calendario di eventi:

– 12 Aprile – Montefusco – “Voci dal carcere borbonico” con una rievocazione storica, uno spettacolo molto intenso dedicato alla memoria dei prigionieri politici che lì furono rinchiusi.

– 19 Aprile, il Sentiero degli Dei, tra Agerola e Positano, una tappa ormai storica del programma;

– 26 Aprile, Trekking al Tuoppo dei Fogli;

– 3 Maggio, “I condivisi nel nome di Dario”, una giornata sulla rupe di Cairano a respirare il territorio dove verrà anche effettuata l’intitolazione della rupe stessa al sognatore Irpino, Dario Bavaro;

– 10 Maggio, Trekking ai ruderi dell’Incoronata;

– 17 Maggio, Valle del Miscano, tra sacro e natura;

– 24 Maggio, Trekking a Campo San Giovanni;

– 31 Maggio, Bovino “Dalla memoria al futuro” dalla storia del borgo alla visita di innovazione in Biogem;

– 07 Giugno, Trekking alla Fiumara di Tannera;

– 14 Giugno, Torrioni “Mani antiche, vini sinceri”;

– 21 Giugno, Trekking al Monte Vallatrone;

– 28 Giugno, un viaggio storico tra Morra De Sanctis e Guardia sulle tracce di Francesco De Sanctis.

– 5 Luglio, Trekking a Campo Maggiore;

– 26 Luglio, Trekking all’Abbazia di Montevergine;

– 9 Agosto, Trekking ai Piani di Lauro;

– 30 Agosto, Trekking al Ciesco Bianco e Cime Partenio.

E’ la volta di Ambra Tartaro con gli appuntamenti per il weekend:

– 5 e 6 Settembre, un weekend a Matera, Castel Mezzano, Dolomiti Lucane.

– 20 Settembre, Sturno e Flumeri passeggiata al Borgo e visita al frantoio con experience su lavorazione e assaggio dell’olio.

– 4 Ottobre, nel Sannio a Montesarchio con un viaggio nel passato tra storia e potere.

– 17 e18 Ottobre, un salto in Puglia, in particolare, a Giovinazzo, Bari, Ruvo di Puglia e Bitonto alla scoperta del patrimonio culturale locale.

– 25 Ottobre, Trekking al Monte Acerone.

– 8 Novembre, Trekking a Campitello e Sant’Angelo.

– 22 Novembre, Montella, Trekking alle sorgenti del Calore.

– 6 Dicembre, Castello di Lettere e visita al Borgo Natalizio.

Durante l’incontro è stato presentato anche il progetto cinematografico “Ci avete abbandonati”, illustrato dai giovani Luca Castelluccio e Francesco Iuliano. Il mediometraggio coinvolge oltre cento giovani del territorio in un percorso artistico, culturale e formativo che mette al centro l’Irpinia e l’energia delle nuove generazioni. Info Irpinia ha scelto di sostenere il progetto come scelta di comunità e di futuro. Il progetto si estrofletterà in 5 appuntamenti pubblici a partire dalle 18:30. La prima proiezione sarà il 12 Agosto a Lioni, il secondo appuntamento il 19 Agosto ad Avellino, presso il Casino del Principe, il 26 Agosto a Castelfranci in Piazza Nave, il 28 Agosto a Montella, presso il Teatro Solimene, ed infine il 31 Agosto a Montemarano in Villa Comunale. Campania in Tour, ancora una volta, si conferma molto più di un semplice calendario di eventi: un viaggio collettivo tra natura, cultura e comunità, capace di unire persone, territori e storie lungo un cammino condiviso. Non ci resta che partecipare ad un’altro anno di successo dell’associazione Info Irpinia.