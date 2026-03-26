La sicurezza come lezione di vita al Liceo “Don Gnocchi”

Quando la sicurezza diventa una lezione di vita: successo per l’incontro al Liceo Don Gnocchi

Si è svolta oggi presso il Liceo Don Gnocchi una giornata specialededicata alla sicurezza stradale, un incontro fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Annamaria Lettieri, rivolto agli studenti dell’istituto con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui comportamenti virtuosi da adottare alla guida e come utenti della strada. Protagonista dell’incontro è stato l’Ispettore Domenico Loffredo, dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – sezione di Santa Maria Capua Vetere, che ha condiviso con gli studenti la propria esperienza professionale maturata nel corso degli anni di servizio. L’incontro, coinvolgente ed efficace, ha rappresentato un momento di grande valore formativo e umano. Attraverso racconti, esempi concreti e riflessioni sui principali fattori di rischio, come distrazione alla guida, uso del cellulare, rischi legati all’alcool o alle sostanze stupefacenti, eccesso di velocità e mancato rispetto delle norme stradali, l’Ispettore Loffredo ha richiamato l’attenzione dei presenti sull’importanza della prevenzione e del rispetto delle regole, ribadendo più volte la sua fiducia nei giovani e nella loro responsabilità sulla strada.L’incontro ha calamitato l’attenzione degli studenti che hanno partecipato con enorme interesse ponendo domande e intervenendo attivamente nel dibattito, segno di una forte sensibilizzazione verso un tema di grande attualità .Particolarmente coinvolgente è stata la dimostrazione pratica conl’uso dell’etilometro da parte di un alunno, che ha reso concreto il concetto di guida sicura. Anche la visione di video di grande impatto visivo, hanno reso ancora più chiari i rischi legati ai comportamenti scorretti sulla strada. Le immagini, forti e significative, hanno suscitato emozione e riflessione, contribuendo a rafforzare la consapevolezza dell’importanza di una guida responsabile. Si desidera sottolineare la grande sensibilità della Dirigente Scolastica Dott.ssa Annamaria Lettieri, che con il supporto della prof.ssa Teresa Rossi, ha organizzato l’incontro sulla sicurezza stradale, ricordando a tutti che la vita deve essere sempre al centro di ogni scelta e stare a cuore a ciascuno di noi.L’incontro si è concluso con un messaggio chiaro e diretto: la sicurezza stradale non è solo un insieme di regole da seguire, ma una scelta quotidiana di responsabilità che può salvare vite umane.