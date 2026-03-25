Difesa: Rubano in visita alla Scuola di Commissariato dell’Esercito

Domani alle ore 10.30 l’on. Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie, visiterà la Caserma “Magrone” di Maddaloni, sede della Scuola di Commissariato dell’Esercito.

L’iniziativa istituzionale sarà l’occasione per approfondire da vicino le attività formative e le capacità operative di uno dei principali poli logistico-addestrativi delle Forze Armate, oltre che per visitare le strutture recentemente rinnovate.

Nel corso della visita, l’On. Rubano incontrerà i vertici dell’Istituto per un confronto sulle attività svolte e sulle prospettive di sviluppo.