Santanché si è dimessa

Non ci sarà bisogno di attendere il 30 marzo prossimo: Daniela Santanché si è appena dimessa. La notizia è di pochi minuti fa. Lascia il Ministero del Turismo dopo 40 mesi difficili in cui ha dovuto districarsi in una serie infinita di situazioni imbarazzanti, dallo scandalo Ki Group al caso INPS-Visibilia.

Nel frattempo esultano in Aula le opposizioni durante il question time e a margine dello stesso, in conferenza stampa, Elly Schlein si dice pronta, insieme agli altri partiti, a vincere le prossime elezioni mentre Giuseppe Conte (M5S) ai microfoni dei cronisti afferma che tale situazione si è protratta per così lungo tempo a causa di una sola persona: Giorgia Meloni.

Giuseppe Conte ci ricasca: fa nomi e cognomi.