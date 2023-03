Il presidente del Napoli a giurisprudenza di S. Maria C.V.

Il Presidente del Napoli che sta facendo una grande stagione per quel che concerne il Campionato di SERIE A TIM, è stato in visita all’ università di Giurisprudenza di S. Maria Capua Vetere.

Ebbene ecco uno stralcio delle dichiarazioni del presidente del Napoli “Scudetto o Champions League? Mi auguro entrambi” dice il patron azzurro accolto da una ovazione. L’occasione è fornita dalla conferenza stampa del premio della stampa estera in Italia andato a Victor Osimhen. Il patron azzurro ha parlato anche del primo ko interno in campionato della stagione – patito contro la Lazio venerdì sera al Maradona – a Santa Maria Capua Vetere, all’ateneo “Luigi Vanvitelli” accolto dall’applauso caloroso degli studenti: “La sconfitta con la Lazio? Direi che è stata una sconfitta salutare, altrimenti c’è il rischio di sedersi. Ma Sarri è stato un paraculo, perché invece di attaccare ha bloccato i terzini”.

Quanto a Osimhen, il capocannoniere della serie A è finito nell’obiettivo dei grandi club inglesi, con l’Arsenal in testa, ma per ora vede solo azzurro, queste le dichiarazioni dell’ attaccante del Napoli: “Gioco – ha detto oggi – in uno dei cinque migliori campionati d’Europa ed è un onore per me. La Premier League è considerata da molti la migliore, ma ora sono in Italia, un Paese dove si gioca un calcio diverso, molto fisico. Quando arrivi a Napoli ti innamori ancora di più del calcio, e voglio restituire alla città e ai tifosi l’amore che mi hanno dato da quando sono arrivato nel 2020. Spalletti? Devo dirgli un grande grazie, se sto giocando da top player è anche per merito suo, per i miglioramenti che ho avuto grazie a lui”.