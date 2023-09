Inizia il RinascitaFest 2023 Terra Bene Comune

Pomigliano d’Arco. Giovanni Block, Sergio Costa e Susanna Camusso sono solo alcuni dei tantissimi ospiti che si alterneranno sul palco e all’area dibattiti del RinascitaFest 2023. È stato diffuso sui canali social ufficiali il programma definitivo di questa seconda edizione del festival di cultura politica organizzato da Rinascita nell’area dell’ex stazione della Circumvesuviana di via Roma dal 24 settembre al 1 ottobre. Il titolo trainante di quest’anno è “Terra Bene Comune – Lotta alla crisi climatica e alle ingiustizie sociali”.

«Il RinascitaFest – spiegano gli organizzatori – è uno dei pochissimi festival di approfondimento culturale e politico organizzato nell’area metropolitana di Napoli. Anche per questo ci siamo impegnati per costruire un calendario di dibattiti, approfondimenti culturali e momenti musicali quanto più ricco possibile».

Come già annunciato nei giorni scorsi il primo giorno del festival sarà interamente dedicato alla memoria di Marcello Colasurdo: «con Marcello abbiamo perso un grande patrimonio culturale ed artistico, oltre che una persona eccezionale ed un grande amico. Era doveroso per la nostra comunità dedicargli il RinascitaFest di quest’anno».

Tra i tantissimi ospiti che si alterneranno nei giorni successivi segnaliamo la senatrice ed ex segretaria nazionale della CGIL Susanna Camusso, che presenterà il suo libro “Facciamo Pace. Una guerra tante guerre. Considerazioni per un mondo più giusto” a partire dalle ore 18 di venerdì 29 settembre. Da sottolineare anche la partecipazione del Vicepresidente della Camera dei deputati ed ex Ministro dell’ambiente Sergio Costa durante il dibattito “Lotta alla crisi climatica: azioni locali e globali” in programma giovedì 28 settembre a partire dalle ore 19.

Menzione speciale merita anche il cantautore classe 1984 Giovanni Block, tra le proposte più interessanti del panorama musicale italiano. Salirà sul palco del RinascitaFest, insieme al Masnada Trio, domenica 1 ottobre alle ore 21.

La novità di quest’anno sarà il cineforum organizzato dall’associazione Camera Film all’interno della suggestiva ex stazione della Circumvesuviana, uno spazio storico della nostra città che Rinascita, già dallo scorso anno, sta provando a recuperare e restituire ai cittadini pomiglianesi.

«Questa seconda edizione del RinascitaFest sarà un grande banco di prova per noi, – commentano i militanti di Rinascita – sarà la base per rendere il festival un appuntamento costante per la nostra città. Contiamo sull’aiuto di tutti quelli che vorranno partecipare da qui ai prossimi anni, come ospiti, organizzatori o anche semplici spettatori. La nostra è una comunità aperta di cittadini attivi e tutti possono contribuire a farla crescere insieme a noi».